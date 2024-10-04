"153 غارة جوية" خلال ال24 ساعة الفائتة... وعدد الشهداء فاق ال2000!

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وزّع منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة ناصر ياسين التقرير الرقم 10 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن جاء فيه: خلال ال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 153 غارة جوية ليصل العدد الإجمالي إلى 8967 إعتداء. تم تسجيل 37 شهيداً و151 جريحاً ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الاحداث إلى 2011 شهيداً و9535 جريحاً. لتاريخه تم فتح 931 مركزاً لاستقبال النازحين منها 711 مركزاً وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية. لتاريخه تم تسجيل 172100 نازح في مراكز الايواء الواردة في اللوائح الصادرة عن غرفة العمليات الوطنية. وزعت الهيئة العليا للإغاثة 18739 فراش وبطانية على النازحين في مراكز الايواء في مختلف المحافظات إضافة إلى 2464 صندوق مياه للشرب في بيروت بالتعاون مع شركة صنين.