جيش الاحتلال الاسرائيلي يهدد باستهداف الطواقم الاسعافية...!

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كتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي افخاي ادرعي عبر حسابه على منصة "اكس":

نرصد في الأيام الأخيرة استغلال عناصر #حزب_الله بشكل متزايد لسيارات الإنقاذ من أجل نقل المخربين والوسائل القتالية.

⭕️يحذر جيش الدفاع من تداعيات استمرار هذه الظاهرة داعيًا الأطقم الطبية للابتعاد عن عناصر حزب الله وعدم التعاون معهم.

⭕️كل مركبة يُثبت أن عليها مخرب مسلح يستخدمها لأغراض الإرهاب، بغض النظر عن نوعها، سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها لمنع استعمالها العسكري.

⭕️كما كشفنا قبل بضعة أشهر يستخدم حزب الله سيارات الإسعاف التابعة للهيئة الصحية الإسلامية لأغراض إرهابية وخاصة لنقل المخربين والأسلحة.