الحزب يعلن عن اشتباكات وتفجير عبوات ناسفة بقوات اسرائيلية متقدمة...!

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، ولدى محاولة قوات جنود العدو الإسرائيلي التسلل باتجاه مارون الراس، فجّر مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:20 من بعد ظهر يوم الجمعة 4-10-2024 ثلاث عبوات ناسفة بالقوات المتقدمة، ومن ثمّ اشتبك المقاومون معهم وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

كما اشتبك مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:30 من بعد ظهر يوم الجمعة 4-10-2024 مع جنود العدو الإسرائيلي أثناء محاولتهم التسلل باتجاه بلدة يارون.