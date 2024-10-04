الحزب يعلن عن اشتباكات وتفجير عبوات ناسفة بقوات اسرائيلية متقدمة...!

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، ولدى محاولة قوات جنود العدو الإسرائيلي التسلل باتجاه مارون الراس، فجّر مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:20 من بعد ظهر يوم الجمعة 4-10-2024 ثلاث عبوات ناسفة بالقوات المتقدمة، ومن ثمّ اشتبك المقاومون معهم وأوقعوهم بين قتيل وجريح.
كما اشتبك مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:30 من بعد ظهر يوم الجمعة 4-10-2024 مع جنود العدو الإسرائيلي أثناء محاولتهم التسلل باتجاه بلدة يارون.