20 عملية للحزب... اليكم آخرها!

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية: بِ
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:15 من غروب يوم الجمعة 4-10-2024 قاعدة كتسرين بصلية صاروخية.
كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:20 من غروب يوم الجمعة 4-10-2024 تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في كفرجلعادي بصلية صاروخية.
كما قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:20 من غروب يوم الجمعة 4-10-2024 مستعمرة حتسور بصلية صاروخية.