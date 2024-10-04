20 عملية للحزب... اليكم آخرها!

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية: بِ

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:15 من غروب يوم الجمعة 4-10-2024 قاعدة كتسرين بصلية صاروخية.

كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:20 من غروب يوم الجمعة 4-10-2024 تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في كفرجلعادي بصلية صاروخية.

كما قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:20 من غروب يوم الجمعة 4-10-2024 مستعمرة حتسور بصلية صاروخية.