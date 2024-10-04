سلسلة عمليات للمقاومة... استهدافات بالصواريخ!

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:50 من بعد ظهر يوم الجمعة 4-10-2024 قاعدة نفح بصلية صاروخية.

بالاضافة الى تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع البغدادي بصلية صاروخية كبيرة وقوات لجنود العدو الإسرائيلي في سهل مارون الراس بصلية صاروخية كبيرة وتجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط أفيفيم بصلية صاروخية كبيرة.



