جمعية "سطوح بيروت" لبّت بكامل أعضائها ومتطوّعيها نداء المطران اسّيان وراهبة القلبين الاقدسين الخت مايا بعينو

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لبّت جمعية "سطوح بيروت" بكامل أعضائها ومتطوّعيها، وبالتعاون مع الجيش اللبناني ورئيس بلدية رميش الأستاذ ميلاد علم، وشباب متطوّعين متواجدين في بيروت، من عين إبل، نداء المطران اسّيان وراهبة القلبين الاقدسين الخت مايا بعينو المهتمّة بأكثر من 6 آلاف شخص نازحين من بلدات دبل وعين إبل وغيرها من البلدات المجاورة والمتواجدين قسم منهم في الدير في رميش، بالإضافة إلى العائلات الصامدة، وتمكّنت بفضل المتبرّعين الذين تسارعوا للمساعدة، من تأمين كافة الحاجيات التي تساعد النازحين والأهل على الصمود، على أمل أن تنتهي هذه المحنة قريباً ونجتمع بأحبائنا.

نجدد الشكر للجيش اللبناني وخاصة للعميد عماد خريش والكابتن صيداوي، ولبلدية رميش بشخص رئيسها ميلاد علم ولكل شخص ساعد في إتمام هذه المهمّة.