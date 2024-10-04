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النزوح مستمر جراء اعتداءات العدو على لبنان...اليكم ما بلغه عدد النازحين في مراكز الايواء!

4
OCTOBER
2024
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أعلنت لجنة ادارة الكوارث في محافظة الشمال في تقريرها اليومي، ان "اعداد النازحين جراء اعتداءات العدو الاسرائيلي على لبنان في تزايد مستمر الى الاقضية الشمالية كافة، ووصل عدد النازحين اليوم في 4 تشرين الاول، والذين استقبلوا في المراكز المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية، الى 13880 نازحا مقسمين على الشكل الاتي:

طرابلس : 6085

المنية الضنية: 2306

زغرتا : 3135

الكورة : 1583

البترون : 771

المجموع: 13880".

واكدت اللجنة ان "حركة النزوح مستمرة باتجاه المناطق الشمالية بكثافة ويعمل اعضاء اللجنة بالتعاون مع الادارات الرسمية المعنية والمنظمات الدولية وهيئة الاغاثة والصليب الاحمر والبلديات لعمليات الاستجابة السريعة لحاجات ومستلزمات النازحين، كما يتم تحويلهم الى مراكز الايواء المعتمدة رسميا".

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