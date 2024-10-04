السفارة الايطالية تعلن عن هبة بقيمة 17 مليون يورو للبنان...مخصصة لهذه الفئة المتضررة!

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اعلنت السفارة الايطالية في لبنان ان إيطاليا خصصت هبة بقيمة 17 مليون يورو لدعم السكان المدنيين المتضررين من الأزمة الإنسانية المستمرة في لبنان.

وقالت في بيان:"بناءً على طلب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني، صادق نائب الوزير إدموندو تشيريلي، في 2 تشرين الأول 2024، على تمويل ثلاث مبادرات طارئة جديدة تهدف إلى الاستجابة لاحتياجات السكان المدنيين النازحين الأكثر إلحاحًا.

واستجابةً لـ "نداء لبنان العاجل" الذي أطلقته الأمم المتحدة بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية، ستُخصص الهبة المذكورة لتمويل منظمات المجتمع المدني الإيطالية العاملة في لبنان إذ سيجري إطلاق مناقصة طارئة للاستجابة الأولية للأزمة في الأيام المقبلة؛ وكذلك تمويل "الصندوق الإنساني اللبناني"، الذي يديره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)؛ بالإضافة إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)".

واوضح البيان ان "إيطاليا ستواصل مساعدتها ودعمها للأشخاص الذين يعيشون في ظروف هشة، وذلك أيضًا بفضل التعاون الثنائي الممتاز بين وزارة الدفاع الإيطالية والجيش اللبناني. لقد حطّت يوم الجمعة الفائت (في 27 أيلول) في مطار بيروت الدولي أوّل رحلة إنسانية نظمتها وزارة الدفاع الإيطالية وعلى متنها طنان من الإمدادات الطبية والغذائية".

وختم البيان بتاكيد إيطاليا، بصفتها الرئيسة الحالية لمجموعة الدول السبع وإحدى أكبر الدول المساهمة من حيث العديد في اليونيفيل، "التزامها بتحقيق وقف إطلاق النار والحل الديبلوماسي للصراع بما يتماشى مع القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مما سيسمح للنازحين بالعودة إلى ديارهم". واشارت الى انه "اليوم أكثر من أي وقت مضى، تقف إيطاليا إلى جانب لبنان والشعب اللبناني".