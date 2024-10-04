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وزيرا خارجية مصر والاردن يؤكدان لميقاتي مساندة بلديهما للبنان

4
OCTOBER
2024
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تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا من وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي الذي جدد تأكيد "دعم مصر الكامل والمستمر للبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه وإدانتها للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية والتي نتج عنها مئات الضحايا من المدنيين".

وشدد عبد العاطي على أن مصر "تواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار وخفض التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة"، مؤكدا "دعم مصر لمؤسسات الدولة اللبنانية التي تضطلع بمسؤوليات دقيقة في ظل ظروف عصيبة وفي مقدمتها رئاسة مجلس النواب ورئيس الحكومة والجيش اللبناني فضلاً عن المؤسسات الأمنية اللبنانية".

وابلغ عبد العاطي الرئيس ميقاتي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "اعطى توجيهاته لتقديم كل الدعم الممكن لإغاثة الشعب اللبناني ومساعدة أجهزة ومؤسسات الدولة اللبنانية على القيام بدورها على أكمل وجه".

وزير خارجية الاردن

كما تلقى رئيس الحكومة اتصالا من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني أيمن الصفدي، جدد فيه "تأكيد وقوف المملكة المطلق مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه ورفض العدوان الإسرائيلي عليه". ونقل إلى الرئيس ميقاتي "توجيهات الملك عبدالله الثاني بتقديم كل المساعدات الممكنة للبنان الشقيق في مواجهة تبعات الحرب عليه، ودعم جهوده المستهدفة للتوصل الى وقف فوري لإطلاق النار".

وشدد الصفدي على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورا للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتنفيذ القرار 1701، ودعم الموقف اللبناني الذي عبر عنه الرئيس ميقاتي الذي أكد فيه استعداد لبنان تطبيق القرار 1701 وإرسال الجيش إلى منطقة جنوب الليطاني ليقوم بمهامه كاملة بالتنسيق مع قوات حفظ السلام الدولية في الجنوب ودعوة مجلس النواب للانعقاد لانتخاب رئيس للجمهورية". كما شدد على "ضرورة تكثيف كل الجهود الدولية فوراً لوقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والذي يشكل وقف العدوان على غزة خطوته الأولى".

بو حبيب

واطلع رئيس الحكومة من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب الموجود في واشنطن، على نتائج الاتصالات الديبلوماسية التي يجريها لوقف العدوان الاسرائيلي.

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