عراقجي من السرايا: ايران ستقوم بحملة ديبلوماسية لدعم لبنان وطلب عقد اجتماع لمنظمة المؤتمر الاسلامي

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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير خارجية ايران عباس عراقجي قبل ظهر اليوم في السرايا وعرض معه الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.

شارك في اللقاء القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت توفيق صمدي والوفد الايراني المرافق.

وعن الجانب اللبناني حضر مستشارو رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر والسيد زياد ميقاتي.

في خلال الاجتماع عبّر الوزير الايراني عن "حرص بلاده على لبنان ودعمه في وجه العدوان الاسرائيلي".

وقال:" ان ايران ستقوم بحملة ديبلوماسية لدعم لبنان وطلب عقد اجتماع ل"منظمة المؤتمر الاسلامي".