رنين ناصر الكردي مفقودة.. هل تعرفون شيئاً عنها؟

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

رنين ناصر الكردي (من مواليد عام 1991، لبنانيّة)

التي غادرت، قرابة السّاعة التّاسعة من تاريخ 2-10-2024، منزلها الكائن في محلّة القبّة – شارع الأرز، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة القبّة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم ٣٨٦١٨٤-06، للإدلاء بِما لديهم من معلومات.