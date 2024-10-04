"الحزب" في بيان: نطالب الحكومة اللبنانية والمؤسسات الدولية بإدانة جرائم العدو ضد الإنسانية!

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صدر عن العلاقات الإعلامية في" حزب الله" البيان التالي :

"يواصل العدو الصهيوني جرائمه الإرهابية ضدّ الإنسانية، فبعد غاراته الوحشية التي أدت إلى تدمير العشرات من المباني السكنية في الضاحية الجنوبية ليل أمس، تقوم طائراته بالإغارة على فرق الدفاع المدني التي تعمل على إزالة الركام وانتشال المصابين، وقد أدت هذه الغارات إلى استشهاد أحد عناصر الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية وجرح عدد آخر منهم.

إنّنا نطالب الحكومة اللبنانية والمؤسسات الدولية المعنية إدانة هذا العمل البربري والمخالف لكل الأعراف الإنسانية والقرارات الدولية وفعل ما يمكن فعله للسماح لهذه الفرق الإنسانية من القيام بواجباتها الإنسانية الإنقاذية".