بالصور- الجيش اللبناني ينعي شهيدَيه!

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نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، الرقيب الأول الشهيد ماهر أحمد عويك الذي استشهد بتاريخ 3/10/2024 من جراء استهداف العدو الإسرائيلي دورية بقصف مدفعي أثناء قيامها بمهمة اجلاء مصابين، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

"من مواليد 7/8/1979 برج اليهودية – المنية الضنية.

تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتباراً من 27/12/2008.

حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

متأهل وله ثلاثة أولاد.

أقيم المأتم بتاريخ 3/10/2024 ووري في الثرى في جبانة بلدة برج اليهودية - المنية."

وتنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، العريف الشهيد علي حسن قاسم الذي استشهد بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣ من جراء استهداف العدو الإسرائيلي مركز خدمته، وفي ما يلي نبذة عن حياته: من مواليد ١٩٩٦/١٠/١ الصرفند – صيدا. تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتباراً من ٢٠٢١/١/١. حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات. عازب. يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ الساعة ١١:٠٠ ويوارى الثرى في جبانة بلدة الصرفند - صيدا.