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كاهن رعية مار جرجس- القليعة ردًّا على التهديدات بوجوب اخلاء بلدات جنوبية: باقون في بلدتنا وسنحميها!

4
OCTOBER
2024
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ناشد كاهن رعية مار جرجس في القليعة الاب بيار الراعي الأهالي عدم مغادرة البلدة على الرغم من التهديدات، وقال:" نحن مواطنون مسالمون ولا تحركات عسكرية في منطقتنا ولا حتى منشآت. القرار النهائي الذي اتخذناه أننا سنحمي منطقتنا من عدم ادخال اي سلاح اليها ونعاهد الا نتركها والحامي الوحيد هو الله وشفيعنا مار جرجس. نحن باقون في القليعة نعم باقون".

وكان جيش العدو وجّه انذارا عبر ناطقه الرسمي افيخاي ادرعي على منصة "إكس" الى سكان عدد من قرى وبلدات جنوبية بـ"إخلاء منازلهن فورا"، زاعما ان "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته القتالية يعرض حياته للخطر".

وحدد البلدات المهددة وهي: حنية، السماعية،الرشيدية، المعشوق، البص،زقوق المفدي، شملاية، شبريحا، البرغلية، مخيم القاسمية، النبي قاسم،جبال البطم، عين بعال، البازورية، طير دبا، مزرعة شدعيت، برج رحال، صربين، البياض، بافليه، ضهر برية جابر، جبل العدس، بستيت، أرزون، شحور، السلطانية، دونين، تولين، تمرية، مجدل سلم، القصير، عدشيت القصير، دير سريان، ديرميماس والقليعة.

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