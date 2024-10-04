العدو كثّف قصفه القرى الحدودية فجرًا ونيران رشاشاته الثقيلة استهدفت جبلي اللبونة والعلام ومحيط طيرحرفا وعيتا الشعب

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استمرت الاعتداءات الاسرائيلية ليلًا وحتى الصباح مستهدفة البلدات والقرى، فأغار الطيران الحربي قبل منتصف الليل على بلدة البرج الشمالي قرب محطة الإصلاح ما ادى الى أضرار جسيمة في المنازل المحيطة بالمكان.



واستهدفت الغارات بلدة البياضة قرب مركز للجيش وأسفرت عن جرحى تم نقلهم الى مستشفيات صور، كما استهدفت حي المساكن الشعبية والمعشوق وشقراء ومجدل زون الطيران الحربي المعادي ايضا على بلدتي الظهيرة و البستان.



وفجرا اطلق جيش العدو نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه جبلي اللبونة والعلام بالقطاع الغربي واستهدف ايضا محيط بلدة طيرحرفا وعيتا الشعب، في حين لم يغب الطيران الاستطلاعي والمسّير والحربي عن سماء الجنوب فيما كثف العدو فجرا من قصفه القرى الحدودية المتاخمة للحدود الدولية مع فلسطين المحتلة.



حركة النزوح مستمرة من قرى جنوب الليطاني وتحدث نازحون الى "الوكالة الوطنية للإعلام" عن رحلة المعاناة والمشقة مع التكاليف الباهظة للمواد التمونية وبدل ايجارات الشقق بخاصة للذين لم يجدوا مكانا للايواء في المراكز التي اعتمدتها وزارات الدولة.

