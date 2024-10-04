الجمهورية: غارات معادية هي الأشد عنفا على الضاحية الجنوبية

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

شنت المقاتلات الاسرائيلية سلسلة غارات هي الأشد عنفا على الضاحية الجنوبية منتصف ليل امس، ودمرت أبنية بشكل كامل، في ما بدا رداً على ما تعرضت له القوات الإسرائيلية من ضربات وخسائر كبيرة خلال محاولاتها التوغل داخل الأراضي اللبنانية.

كما ينتظر العالم ما سيكون عليه مستقبل المنطقة في ضوء ردّ إسرائيل المنتظر في اي وقت على الهجوم الصاروخي الايراني الاخير، فيما يشهد لبنان حركة سياسية وديبلوماسية في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي المتمادي عليه، وفشل المحاولات المتكرّرة لاجتياح منطقة الجنوب، على وقع قصف جوي متواصل يُسقط شهداء ويُلحق دماراً كبيراً في مختلف المناطق، نتيجة المقاومة الشرسة التي اوقعت امس 17 قتيلاً إسرائيلياً بين ضابطً وجندي.