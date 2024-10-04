حسن فضل الله: اغتيال الأمين العام ترك تأثيراً عكسياً على العدو بتحفيز المقاومين

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

أشار النائب حسن فضل الله، في حديث لـ»الجزيرة»، الى أن «اغتيال الأمين العام ترك تأثيراً عكسياً على العدو بتحفيز المقاومين، والعدو يتخبط على الحدود والوضع سيجبر نتنياهو على إعادة الحسابات».

وأكد فضل الله، أن «المقاومة قرارها الصمود والمواجهة ومنع العدو من تحقيق أهدافه، وهناك تضحيات كبيرة بلبنان ولكن العدو يحتل أرضنا ولن نقف مكتوفي الأيدي»، مضيفاً «لا خيار لنا إلا الصمود والدفاع عن أرضنا».

وأردف أن «الحكومة اللبنانية تتولى الاتصالات والتفاوض وهي لا تحتاج تخويلاً من أحد».