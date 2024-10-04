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حزب الله استطاع استعادة التوازن في المواجهة الميدانية

4
OCTOBER
2024
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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

لفت خبراء عسكريون لـ»البناء» الى أن حزب الله استطاع استعادة التوازن في المواجهة الميدانية بعدما ظهر أنه فقد التوازن الأمني والاستخباري والتكنولوجي خلال الأسبوع الماضي، ويعمل على احباط أهداف «إسرائيل» من عمليات التدمير، حيث نقلت شبكة «أي بي سي» عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن «العملية البرية في لبنان من المتوقع ألا تستمر أكثر من بضعة أسابيع، ونحن نسعى لتدمير أنفاق حزب الله ومواقع محصنة ومستودعات أسلحة قرب الحدود»، بينما زعم رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، في تصريح من حدود فلسطين المحتلة مع لبنان، إلى «أننا لن نسمح لحزب الله بالعودة والتموضع في هذه المواقع».


غير أن الخبراء العسكريين شددوا لـ»البناء» على أن حزب الله لا يزال موجوداً في كامل الحدود والدليل أنه يدمر فرق وألوية النخبة والوحدات الخاصة في الجيش الإسرائيلي، وتوقعت أن تنتهي المعارك البرية خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع بفشل الجيش الإسرائيلي بتحقيق الأهداف لا سيما تدمير أنفاق حزب الله وصواريخه الدقيقة والبعيدة المدى، وفشله عن وقف إطلاق الصواريخ وعن إعادة المستوطنين الى الشمال، الأمر الذي سينعكس على المسار التفاوضي للحرب الذي لم يبدأ بعد بشكل عملي وجدي بانتظار تظهير نتائج الميدان.

البناء
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