عناوين الصحف ليوم الجمعة 4 تشرين الأول 2024

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الأخبار: العدو يلاحق القادة والمقاومة تنكّل بجيشه

البناء: المقاومة تفرض إيقاعها لليوم الثاني على الحرب البرية بـ 100 إصابة نتنياهو وبايدن أمام مأزق الردّ على إيران… والردّ على الردّ حتميّ وحاسم غارات وقصف بحريّ على الضاحية والجنوب تحت النار لإضعاف الجبهة



اللواء: الاحتلال يستهدف ليلاً صفي الدين و20 قتيلاً وجريحاً إسرائيلياً في الميدان

ميقاتي من بكركي: البطريرك مع أي لقاء جامع.. الجميل يتجاوز الشكل وجعجع يتريث



الديار: التوغل البري يتحول الى كابوس: قوات النخبة في «مصيدة» المقاومة

الحلول الداخلية تصطدم بالفيتو الاميركي... هوكشتاين «مش عالسمع»

اسرائيل تنتقم بتوسيع نطاق التدمير... حزب الله لن يرفع «الراية البيضاء»

النهار: المعركة البريّة طويلة ومكلفة وأهداف خطيرة لاتّساع التدمير... التحريك "الثلاثي" للملف الرئاسي بلا ضمانات من "حزب الله"



الجمهورية: أعنف غارات على الضاحية ليلًا

مبادرة الثلاثية وبركة البطريرك



l'orient le jour: La banlieue sud sous les bombes : une des frappes aurait ciblé Hachem Safieddine

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: أعنف غارات على ضاحية بيروت... والمستهدف خليفة نصر الله

الجيش الإسرائيلي وجه إنذاراً جديداً بإخلاء مبنى في حي الحدث

الأنباء الكويتية: االحرب الإسرائيلية المشتعلة وانتخاب رئيس للجمهورية ملفان يشغلان الساحة اللبنانية ويسيران توازياً

بري لـ «الأنباء»: لائحة قصيرة للغاية وأحد المرشحين أكثرهم جدية