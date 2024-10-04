"التقدمي": الوقت سانح لانتخاب رئيس توافقي للجمهورية

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الأنباء الكويتية: قالت مصادر خاصة مقربة من الحزب «التقدمي الاشتراكي» لـ«الأنباء»: «يبدو الوقت سانحا تحت النار والقصف، لتكثيف الاتصالات مع جميع القوى السياسية الداخلية، لانتخاب رئيس توافقي للجمهورية، وفقا للطرح - المبادرة من الرئيس بري للتوافق على رئيس وفاقي، من أجل تشكيل سلطة متكاملة للعمل على مواجهة المخاطر، باعتبار ان الحرب طويلة مقارنة بالوضع في غزة، ما يستدعي وجود سلطة فعلية تعمل على إدارة الأزمة. من هنا فإن المرحلة تقتضي موقفا وطنيا جامعا لإنجاز الاستحقاق».



وجزمت المصادر بأنه «لم يتم التطرق إلى أسماء خلال اللقاء. واتفق على ترك الأمور وفقا لما سيظهر من نتائج لقاء الرئيس ميقاتي والبطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، ومعرفة وجهة نظر الأخير حيال الاستحقاق».

وتابعت المصادر: «ستتبع ذلك لقاءات مع مختلف القوى السياسية، من ضمنها حراك سيقوم به اللقاء النيابي الديموقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي في هذا المجال، بتوجيه من وليد جنبلاط، من أجل الدفع باتجاه التسوية المطلوبة بهذا الخصوص».