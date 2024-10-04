بري لـ «الأنباء»: لائحة قصيرة للغاية وأحد المرشحين أكثرهم جدية

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الأنباء الكويتية: تلقى استحقاق رئاسة الجمهورية المتعثر إنجازه منذ 31 أكتوبر 2022، دفعا قويا في هذا المجال في الاجتماع الثلاثي لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، والذي ضم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط.

وقد كلف المجتمعون الرئيس ميقاتي لقاء البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، لمناقشة الملف الرئاسي معه، وتحديدا طرح اسم مرشح توافقي يتم التوصل اليه مع الكتل المسيحية الكبرى المؤلفة من أحزاب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» و«الكتائب»، مع محاولة ضم الكتلة الجديدة التي أطلق عليها اسم «اللقاء التشاوري» وفيها نواب خرجوا أو أبعدوا من «تكتل لبنان القوي» والنائبان نعمة افرام وميشال ضاهر.

وفي الملف الثاني، محاولة دفع قوية بدت متناسقة مع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي التقى تواليا وعلى مدى يومين بري وميقاتي.

ويأتي توجه الأخير إلى الراعي، من أجل ضمان مباركته وتاليا تأمين النصاب القانوني لجلسة انتخاب الرئيس البالغ 86 نائبا، ومشاركة كتلة نواب «القوات اللبنانية».

وهنا يبذل الجهد لتفادي الدخول في اعتراضات من مكونات مسيحية كبرى على هذا المرشح أو ذاك، علما ان الرئيس بري كان أشار في دردشة مع «الأنباء» إلى ان لائحة أسماء المرشحين التوافقيين قصيرة جدا. وردا على سؤال عن اسم يتردد بقوة، أجاب بري: «هو أحد أكثر المرشحين الجديين لغاية الآن».