الشرق الأوسط السعودية: أعنف غارات على ضاحية بيروت

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الشرق الأوسط السعودية: بيروت-

شنت طائرات حربية إسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، أعنف غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ بدء موجة القصف الأخيرة في 23 سبتمبر (أيلول)، وسط تقارير إعلامية إسرائيلية عن استهداف هاشم صفي الدين، أبرز مرشح لخلافة زعيم «حزب الله» السيد حسن نصر الله.

ونقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن مصادر عسكرية أن صفي الدين هو المستهدف من الضربة. لكن لم يتسن التحقق من مصيره بشكل فوري.

كذلك نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين أن الغارات «استهدفت اجتماعاً لقيادة الحزب ضم صفي الدين».

وإذا صحت هذه التقارير، فسيشكل اغتياله ضربة هي الأكبر لإيران وللحزب منذ اغتيال نصر الله.



ودوت أصوات انفجارات قوية في بيروت وبدت الضاحية الجنوبية، معقل الحزب، «كأنها مطوقة بحزام من النيران».

وقدرت مصادر أمنية أن الضربات أكبر من تلك التي اغتالت نصر الله الأسبوع الماضي، وشهدت إسقاط 80 قنبلة تزن كل منها نحو طن.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أنّ «سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية»، فيما أشار مصدر مقرب من الحزب أنّ عدد الغارات بلغ «إحدى عشرة ضربة إسرائيلية متتالية» وأحدثت دوياً قوياً اهتزت معه الأبنية، ووصل صداها وفق شهود عيان إلى مناطق تقع خارج نطاق بيروت وضواحيها.



