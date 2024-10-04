340 ألف لبناني وسوري غادروا في أسبوع

A + A -

الأخبار: يستمر لبنانيون ومقيمون بمغادرة لبنان عبر الرحلات الجوية المتوفرة، فيما يغادر آخرون عبر البر إلى سوريا أو عبر البحر إلى قبرص وتركيا ودول أوروبية قريبة. وأعلنت «لجنة الطوارئ الحكومية» أمس عبور 256,614 سورياً و82,264 لبنانياً إلى الأراضي السورية بين 23 أيلول الماضي و30 منه.

أمّا في البحر، فيلجأ لبنانيون إلى السفر عبر اليخوت من نقاط مختلفة على الساحل اللبناني، علماً أن العملية تتمّ بشكل رسمي، إذ يحمل المغادرون سمات دخول الى دول أجنبية ويتخذون من قبرص محطة للسفر الى وجهة نهائية. بينما يغادر آخرون الى تركيا التي لا يحتاج اللبناني الى تأشيرة مسبقة للدخول إليها. كما يجري الحديث عن أكلاف عالية لهذا النوع من الرحلات.