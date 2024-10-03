وزارة الخارجية ترحب بالبيان الصادر اليوم عن اعضاء الدول الـ 10 المنتخبين في مجلس الأمن

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رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، بالبيان الصادر اليوم عن اعضاء الدول العشرة المنتخبين في مجلس الأمن، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء.

والدول المنضوية تحت راية مجلس الأمن هي: الجزائر، سويسرا، اليابان، جمهورية كوريا، غويانا، سلوفينيا، مالطا، الإكوادور، سييراليون، والموزمبيق.

وجاء في البيان المُشترك:

"نحن، الأعضاء العشرة المنتخبين في مجلس الأمن (E10)، نشعر بقلق عميق إزاء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط:

- ندين دوامة العنف الحالية وندعو إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية. كما ندعو جميع الأطراف إلى إحترام إلتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.

- نؤكد كذلك على أن الحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد المناسب للمضي قدماً ونحث جميع الأطراف على إعطاء الأولوية للحوار والدبلوماسية وضمان حماية المدنيين.

- ونؤكد كذلك دعمنا الكامل للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومنظومة الأمم المتحدة".

إلى ذلك أعاد لبنان تأكيد "ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته لحفظ السلم والأمن الدوليين، ويطلب إدانة الإجتياح الإسرائيلي البري للبنان، والعدوان الإسرائيلي المستمر على أرضه وشعبه، ويكرر دعوته المجلس إلى إلزام إسرائيل بالتطبيق الكامل للقرار1701، والإنسحاب من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة، وإحترام سيادة لبنان وحدوده المعترف بها دولياً".