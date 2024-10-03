بالصور - أنشطة هيئات جزين والشوف وكسروان الفتوح في مساعدة الأهالي النازحين

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ضمن الجهود التي تقوم بها هيئة قضاء جزين في التيار الوطني الحر لخدمة أهلنا النازحين، وتوفير ما أمكن من الخدمة و الرعاية، قدّم مطبخ بيت الشباب اليوم أكثر من ٢٣٠ وجبة ساخنة لمتوسطة وثانوية جزين الرسمية.

إلى ذلك واصلت هيئة قضاء الشوف في التيار بالتعاون مع النائب غسان عطالله والهيئات المحلية كخلية نحل، زياراتها لمراكز الايواء في القضاء في قرى الشوف للاطمئنان، وعملت على توزيع ادوية ومواد اولية، البسة، مواد تنظيف، تجهيزات منزلية، وفرشات، حرامات، لحف، إلى مواد غذائية ومستلزمات التنظيف.

ومن جهتها واصلت هيئة قضاء كسروان - الفتوح في التيار توزيع المساعدات على الأهالي النازحين، مع توزيع كل ما يلزم من فرش ووجبات غذائية ومواد تنظيف. وتشارك الهيئات المحلية وقطاع الشباب في الهيئة في هذه الأنشطة المستمرة بإشراف هيئة القضاء.