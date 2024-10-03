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المجلس الأعلى للتربية في التيّار الوطنيّ الحّر: لضرورة استكمال العام الدراسي

3
OCTOBER
2024
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عقد المجلس الأعلى للتربية في التيّار الوطنيّ الحّر اجتماعًا طارئاً، برئاسة رئيس التيّار النائب جبران باسيل.

تداول المجتمعون بالعدوان الاسرائيليّ الوحشيّ على لبنان وآثاره على الصعد كافّة، ولا سيّما قطاع التربية.
أصدر المجلس الأعلى للتربية الخلاصات الآتية:

1. يدعو المجلس الأعلى للتربية حكومة تصريف الأعمال الى الإرتقاء الى مستوى الأزمة الكبرى الّتي يمرّ بها الوطن، والقيام بما يلزم لاستقبال مواطنينا الهاربين من براثن العدو والساعين الى ملاذٍ آمنٍ في ربوع وطنهم الجريح ، وتأمين حاجاتهم الحياتيّة بما يحفظ كرامتهم الوطنيّة.


2. يثمّن المجلس الأعلى للتربية جهود وزيري التربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعيّة، وجهود موظّفي هاتين الوزارتين، وتحمّلهما مسؤوليّة كبرى في زمن الأزمات، واضطلاعهما بمهمّة الطوارئ ويدعو جميع الوزارات والمؤسسات المعنية الى مؤازرة الوزارتين في تأمين المقومات الحياتية لمراكز الإيواء والّتي هي في معظمها من المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة.

3. يشّدد المجلس على ضرورة استكمال العام الدراسي، ودعم المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة لتتمكن من تأمين التعليم لجميع اللبنانيين من دون استثناء، وتنفيذ خطة طوارئ تربوية تعليمية متعددة السيناريوهات من التعليم الحضوريّ إلى التعليم المدمج الى التعليم من بعد، بحسب ما تسمح به ظروف كل مؤسسة تعليمية، والتنسيق في ما بين المؤسسات التربوية، بإشراف وزارة التربية والتعليم العالي، لاستقبال تلامذة المدارس المعتمدة كمراكز إيواء في المدارس المفتوحة واعتماد أكثر من دوام دراسي.

فبالتربية وعبر التربية نقاوم!

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