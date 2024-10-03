نقابة المهندسين أجّلت وقفة الحداد التضامنية التي كانت مقررة الجمعة

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صدر عن نقابة المهندسين البيان الآتي:

مع استمرار العدوان الاسرائيلي على لبنان، والذي طاول المواطنين شيبا ونساء وشبابا واطفالا، ومع تعرض عدد من المقرات العملية والصحية والمهنية والهندسية والاعلامية للاعتداء المباشر وسقوط شهداء وجرحى من بينهم مهندسين ومهندسات، وتعرض بعض الابنية المواجهة لمحيط مقر النقابة الرئيسي في بئر حسن، وتحسسا في عدم تعريض اي من المشاركين للاخطار المحدقة، تعلن نقابة المهندسين في بيروت عن تأجيل وقفة الحداد التضامنية على ارواح شهداء الوطن الذين سقطوا نتيجة هذه الاعتداءات، والتي كانت مقررة في الثانية عشرة من ظهر يوم الجمعة 4 تشرين الاول 2024 الى موعد يحدد لاحقا.