living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نقابة المالكين: لا قرار للمدعي التمييزي حول مصادرة المنازل الفارغة بحجة ايواء النازحين

3
OCTOBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكدت نقابة المالكين في بيان، أن "حق الملكية مصون في الدستور، وبالتالي لا يجوز تحت أي ظرف مصادرة هذا الحق والتعدي على أملاك الآخرين".

ونفت النقابة "ما يتم تداوله عن قرار لمدعي عام التمييز بإمكانية مصادرة المنازل الفارغة من قاطنيها بحجة إيواء النازحين"، مؤكدة أنه "في حال حصلت أي تجاوزات في هذا الإطار، يبقى القضاء وتبقى القوى الأمنية الملاذ الأول والأخير من أجل حماية الممتلكات الخاصة".

وإذ تفهمت "المطالبات المتكرّرة لإيجار مأوى للنازحين من أهلنا في الجنوب"، حضت "الجميع على المساعدة في هذا الأمر انطلاقا من روح التضامن والتآخي"، ورفضت "رفضا تاما أن يتحوّل الأمر في بعض الحالات إلى تعدّ على الممتلكات الخاصة واستباحة للمنازل والبيوت من دون موافقة أصحابها".

ودعت الى "التأكد من جميع المواقف قبل نشرها منعا لإثارة البلبلة ودرءا للإشكالات خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي نأمل أن يتجاوزها وطننا الحبيب لبنان في أسرع وقت ممكن".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   