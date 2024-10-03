فادي حنّا: سقط لنقابة المهندسين شهداء في الاعتداءات الأخيرة وهي تتابع أوضاع المباني المتضررة من العدوان الإسرائيلي

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أعرب نقيب المهندسين في بيروت فادي حنا عن حزنه وغضبه من جرّاء ارتفاع عدد الشهداء نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان لا سيما في صفوف المدنيين ومن بينهم مهندسين في النقابة.

وفي هذا السياق، يواصل حنّا متابعة وضع المباني المتضررة حيث عبّر عن قلقه من إمكانية أن تشكل هذه المباني المتضررة خطراً إضافياً على حياة المواطنين وسكانها.

وفي هذا الإطار، زار المهندس جوزف نادر النقابة، حيث قدم اقتراحاً متعلقاً بإنشاء المباني ومنح التراخيص، لضمان تطبيق معايير أكثر صرامة فيما يتعلق بسلامة المباني العامة وتحسين قدرتها على مقاومة الأضرار والمخاطر.

وقد رحب النقيب حنا بهذه الأفكار، مشيداً بكل المبادرات التي تهدف إلى تعزيز سلامة الأبنية في العاصمة بيروت والمناطق المتضررة الأخرى في كل لبنان.