تحذير عاجل لسكان القرى التالية في جنوب لبنان

حذّر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي سكان القرى في جنوب لبنان: الخرايب, ارزي, زرارية, عدلون, أنصارية, مزرعة دير تقلا, مزرعة الواسطة, مزرعة جمجم, قصيبه, جبشيت, نبطية, مزرعة سيناي, دوير الشرقية, كفر رمان, نبطية الفوقا, منزلة, ,حبوش ,الحمصية, بيصرية, السكسكية, لوبية, كفر تبنيت, أرنون, زوطر الشرقية, زوطر الغربية".



وقال "نشاطات حزب الله تجبر جيش اسرائيل على العمل ضده بقوة، ونحن لا ننوي المساس بكم ولذلك من أجل سلامتكم عليكم إخلاء بيوتكم فورًا والتوجه الى شمال نهر الأولي. انقذوا حياتكم".



واضاف "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرض حياته للخطر. أي بيت يستخدمه حزب الله لحاجاته العسكرية من المتوقع استهدافه، قوموا باخلاء بيوتكم فوراً. انتبهوا يحظر عليكم التوجه جنوباً. أي توجه جنوباً قد يعرضكم للخطر،سنعلمكم بالوقت الآمن للعودة الى بيوتكم."