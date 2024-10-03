ارتفاع بدرجات الحرارة.. إليكم طقس الأيام المقبلة!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجيا في الفترة المسائية الى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، بخاصة على الجبال وفي الداخل حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية .

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ابتداء من هذا اليوم الخميس مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة على المرتفعات وفي الداخل.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول في بيروت بين 23 و 29، في طرابلس بين 20 و 28 درجة وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

-الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة.

-الجمعة: قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجيا في الفترة المسائية الى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، بخاصة على الجبال وفي الداخل حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية .

-السبت: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل و دون تعديل على الساحل، حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية.

-الأحد: غائم جزئيا صباحا يتحول تدريجيا في الفترة المسائية الى غائم دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل و ارتفاعها بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 23 الى 29 درجة ، فوق الجبال من 15 الى 23 درجة، في الداخل من 13 الى 32 درجة.

-الرياح السطحية: متقلبة ضعيفة نهارا، شمالية شرقية ليلا ، سرعتها بين 10 و 25 كم/س.

-الانقشاع: جيد.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و70%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج (ارتفاع الموج بين 0.5 و 1 متر)، حرارة سطح الماء: 27 درجة.

-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,33

-ساعة غروب الشمس: 18,21