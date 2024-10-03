المقاومة تستهدف تجمعاً لقوات العدو في مستعمرة يرؤون وتتصدى لمحاولة تقدم العدوعند بوابة فاطمة

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اعلنت المقاومة الاسلامية في بيان اه"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (09:15) من صباح يوم الخميس 3-10-2024 تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة يرؤون بصلية صاروخية

وفي بيان ثان اعلنت انه"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (10:15) من صباح يوم الخميس 3-10-2024 لمحاولة تقدم لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بقذائف المدفعية".