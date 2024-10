A + A -

Le comité politique du Courant Patriotique Libre a tenu sa réunion régulière sous la présidence du député Gebran Bassil, a discuté des développements et a publié la déclaration suivante :

1 - Le Comité politique présente ses condoléances au Hezbollah et à tous les Libanais suite au décès en martyr de Sayyed Hassan Nasrallah et considère que cette grande perte et ce deuil nous obligent tous à faire preuve de plus de fermeté pour préserver le Liban.

Tous les faits confirment que le gouvernement ennemi est celui qui a fait avorter toutes les tentatives de cessez-le-feu et ne cache pas ses intentions d'occuper les territoires libanais, ce qui constitue en soi une menace existentielle qui doit unir les Libanais dans la bataille pour préserver la souveraineté nationale.

Le courant estime que le réveil de l'Etat est la véritable réponse aux déclarations des responsables israéliens, dont certains ont appelé à l'élimination de l’existence du Liban, d'autres ont menacé de renoncer à l'accord sur la délimitation des frontières maritimes, et l'un d'entre eux est allé jusqu'à annoncer la volonté de l'entité d'instaurer un nouveau régime au Liban.

2 - Le courant considère que la réponse libanaise la plus forte à l'agression israélienne est d'accélérer l'élection d'un Président de la République comme base pour la reconstitution du pouvoir par consensus sur le nom du Président, car il n'y a plus de place pour l'empêcher, et toutes les formalités et considérations tombent avant la priorité d'avoir un Président qui unit les Libanais pour protéger le Liban d'Israël et construire l'Etat au Liban.

3 - Le courant appelle le gouvernement intérimaire à assumer ses responsabilités en accueillant toutes les personnes déplacées, car il est inacceptable qu'un seul Libanais reste sans toit, sans lit et sans nourriture. Le courant estime que tous les ministres s'acquittent de leurs tâches individuellement, mais cela ne suffit plus en l'absence d'un plan complet de l'État, avec l'aide de la communauté internationale, pour faire face à la situation des Libanais déplacés et au retour des Syriens déplacés dans leur pays, afin de réduire le fardeau qui pèse sur l'État, ses secteurs et ses capacités.

Le courant appelle tous ses partisans et tous les citoyens à ouvrir leurs cœurs, leurs mains et leurs maisons pour aider leurs compatriotes libanais et montrer que la coexistence est une réalité libanaise.