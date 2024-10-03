هيئة قضاء الشوف في التيار واصلت تقديم المساعدات ودعم الاهالي النازحين

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منذ اليوم الاول من العدوان وهيئة قضاء الشوف في التيار الوطني الحر تعمل بالتعاون مع النائب غسان عطالله والهيئات المحلية كخلية نحل، وتقوم زيارات يومية و مسائية لمراكز الايواء في القضاء للاطمئنان على اهلنا الجنوبيين و للإطلاع على حاجياتهم.

والى جانب ذلك عملت الهيئة على التالي: توزيع ادوية، مواد اولية، البسة، مواد تنظيف، تجهيزات منزلية، فرشات، حرامات، لحف، مستلزمات للنظافة الشخصية، مياه، حليب ولوازم و العاب للأطفال، وجبات ساخنة وباردة، حصص غذائية، خبز، وسائل تدفئة ومازوت.

كما اطلقت الهيئة حملة يومية للمبادرات الشخصية بالتعاون مع الهيئات المحلية والتياريين لتقديم يد العون.

وأكدت الهيئة الوقوف الى جانب أهل المنطقة الشوفيين في هذه المرحلة الحساسة والاستمرار بتفقد أهل الجنوب في مراكز الايواء واستكمال العمل حتى عودة الجنوبيين إلى قراهم وبيوتهم.