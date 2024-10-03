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بوحبيب: السيد نصرالله وافق على وقف إطلاق النار الموقت قبل أيام من اغتياله!

3
OCTOBER
2024
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قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب، لشبكة “CNN”، أن الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله وافق على وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما قبل أيام قليلة على اغتياله من قبل “إسرائيل”.

واضاف بو حبيب، في مقابلة بثت امس الأربعاء: “لقد وافق السيد نصر الله”، قائلاً: “لقد وافقنا تماما، وافق لبنان على وقف إطلاق النار ولكن بالتشاور مع حزب الله، وتشاور رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع حزب الله وأبلغنا الأمريكيين والفرنسيين بما حدث”.

وتابع: “لقد أخبرونا أن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وافق أيضًا على البيان الذي أصدره الرئيسان (بايدن وماكرون)”، مضيفاً: “كان من المقرر أن يذهب كبير مستشاري البيت الأبيض أموس هوكشتاين إلى لبنان للتفاوض على وقف إطلاق النار”. واكد: “لقد أخبرونا أن نتنياهو وافق على هذا، وبالتالي حصلنا أيضا على موافقة حزب الله على ذلك وأنت تعرفين ما حدث منذ ذلك الحين”.

وردًا على سؤال حول تضاؤل نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة، قال بو حبيب إن واشنطن “مهمة دائما، ولا أعتقد أن لدينا بديلا، نحن بحاجة إلى مساعدة الولايات المتحدة. سواء حصلنا عليها أم لا، فنحن لسنا متأكدين بعد، لكن الولايات المتحدة مهمة للغاية وحيوية لحدوث وقف إطلاق النار”.

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