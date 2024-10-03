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أوستراليا ناشدت رعاياها مغادرة لبنان!

3
OCTOBER
2024
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أعلنت وزيرة الخارجية الأوسترالية بيني وانج اليوم، ان البلاد توفر المئات من مقاعد الطائرات لرعاياها الراغبين في مغادرة لبنان، وحثت الآلاف من الأوستراليين الذين ما زالوا هناك على المغادرة ما دام هذا ممكنا.

وذكرت وانج في مؤتمر صحافي، أوردته "رويترز"، أن "أوستراليا وفرت 580 مقعدا على رحلات تغادر يومي الخميس والسبت للمواطنين والمقيمين الدائمين وعائلاتهم الذين يرغبون في مغادرة لبنان. كما تم تنظيم رحلات في وقت سابق من الأسبوع".

وأشارت الى أن "نحو 1700 أوسترالي وعائلاتهم سجلوا لدى الحكومة رغبتهم في مغادرة لبنان".

وقالت: "رجاء، استغلوا أي خيار متاح أمامكم. الآن ليس الوقت المناسب للانتظار لرؤية ما سيحدث وإنما الوقت المناسب للمغادرة".

ولفتت إلى أن "تسيير الرحلات يعتمد على بقاء مطار بيروت مفتوحا"، وقالت: "نحن قلقون للغاية من تصاعد الوضع. في حال إغلاق مطار بيروت فإن خيارات المغادرة ستصبح أقل".

وذكرت أن "بلادها أرسلت طائرة عسكرية إلى قبرص كجزء من خطة طوارئ لكن الرحلات الجوية التجارية تظل هي الأساس ما دام مطار بيروت مفتوحا".

وجددت دعمها للخطة التي تدعمها الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في لبنان من أجل إنهاء "دائرة العنف".

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