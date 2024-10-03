استمرت حتى الفجر.. 17 غارة على الضاحية الجنوبية!

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" أن الضاحية الجنوبية، تعرضت لعدوان جوي ليلا، شنته الطائرات الحربية المعادية، بالإضافة الى قصف المنطقة بالبوارج الحربية من البحر.

بلغ عدد الغارات على الضاحية، والتي استمرت حتى حوالى الرابعة فجرا، 17 غارة، استهدفت مناطق: أوتوستراد السيد هادي، مفترق شارع الجاموس، مبنى ملاصق لملعب الهادي، مبنى شارع العريض حارة حريك، بين محفوظ ستورز ومسجد الإمام المهدي، حارة حريك، جوار مدرسة الشهيد محمود قعيق - بئر العبد، جوار مجمع الإمام المجتبى - السان تيريز قبالة مفترق شارع الجاموس.