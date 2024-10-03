عناوين الصحف ليوم الخميس 3 تشرين الأول 2024

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الأخبار: جنده ينفذون الوعد: كمائن الموت عند الحدود



البناء: المقاومة تسطر أولى ملاحمها في الحرب البرية بـ 100 إصابة من وحدة إيغوز / مشاورات بايدن ونتنياهو تقرّر نوع الردّ على إيران… والردّ على الردّ أشد قسوة / عفيف من الضاحية: وعد السيد أننا سنعيد بناءها أجمل… والمقاومة بألف خير /

اللواء: نداء ثلاثي من عين التينة لرئيس وفاقي والمساهمة بوقف العدوان

معنويات جيش الاحتلال تتحطم في العديسة ومارون الراس: 8 قتلى و50 إصابة من الكوماندوس

النهار: طلائع المواجهات البريّة: "الحزب" يُدمي الإسرائيليّين



الجمهورية: صدمة إسرائيلية بخسائر التوغل



l'orient le jour: Frappe israélienne sur Bachoura, au coeur de Beyrouth; banlieue sud pilonnée : ce que l’on sait ce jeudi matin

عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تواصل ضرب «الضاحية الجنوبية»... وتقصف بناية وسط بيروت

طالبت سكان خمسة مبان في ضاحية بيروت الجنوبية إخلاءها

الأنباء الكويتية: مصدر أمني رسمي لـ «الأنباء»: قرار فتح مطار بديل آمن يعود إلى السلطة السياسية

إسرائيل تخوض «معارك صعبة» في الجنوب.. ولبنان يسعى إلى تأمين النازحين



الوطن السورية: في أول أيام التوغل البري.. العدو يقر بالثمن الباهظ.. وحزب الله: حشود إسرائيل في مرمى نيراننا وقوات نخبتهم فرّوا … عشرات من ضباط وجنود الاحتلال بين قتيل وجريح.. والمقاومة: القادم أشد إيلاماً