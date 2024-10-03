عناوين الصحف ليوم الخميس 3 تشرين الأول 2024

الأخبار: جنده ينفذون الوعد: كمائن الموت عند الحدود
البناء: المقاومة تسطر أولى ملاحمها في الحرب البرية بـ 100 إصابة من وحدة إيغوز / مشاورات بايدن ونتنياهو تقرّر نوع الردّ على إيران… والردّ على الردّ أشد قسوة / عفيف من الضاحية: وعد السيد أننا سنعيد بناءها أجمل… والمقاومة بألف خير /
اللواء: نداء ثلاثي من عين التينة لرئيس وفاقي والمساهمة بوقف العدوان
معنويات جيش الاحتلال تتحطم في العديسة ومارون الراس: 8 قتلى و50 إصابة من الكوماندوس
النهار: طلائع المواجهات البريّة: "الحزب" يُدمي الإسرائيليّين
الجمهورية: صدمة إسرائيلية بخسائر التوغل
l'orient le jour: Frappe israélienne sur Bachoura, au coeur de Beyrouth; banlieue sud pilonnée : ce que l’on sait ce jeudi matin
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تواصل ضرب «الضاحية الجنوبية»... وتقصف بناية وسط بيروت
طالبت سكان خمسة مبان في ضاحية بيروت الجنوبية إخلاءها
الأنباء الكويتية: مصدر أمني رسمي لـ «الأنباء»: قرار فتح مطار بديل آمن يعود إلى السلطة السياسية
إسرائيل تخوض «معارك صعبة» في الجنوب.. ولبنان يسعى إلى تأمين النازحين
الوطن السورية: في أول أيام التوغل البري.. العدو يقر بالثمن الباهظ.. وحزب الله: حشود إسرائيل في مرمى نيراننا وقوات نخبتهم فرّوا … عشرات من ضباط وجنود الاحتلال بين قتيل وجريح.. والمقاومة: القادم أشد إيلاماً