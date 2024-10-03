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أسرار الصحف ليوم الخميس 3 تشرين الأول 2024

3
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البناء: خفايا و كواليس

خفايا

دعا بعض الذين عاصروا حرب تموز 2006 إلى تذكّر وقائع المواجهات التي دارت في المواقع نفسها من العديسة إلى مارون الراس بين وحدات المقاومة وجيش الاحتلال، وقد كانت وحدة ايغوز هي نفسها التي حاولت التقدّم في حرب تموز وكما هزمت وخسرت خيرة ضباطها وجنودها يومها حدث بالأمس مع فارق أن المقاومة تواجه بأسلحة وتكتيكات جديدة بخسائر أقلّ بكثير ومعنويات أعلى انتقاماً لسيّدها، بينما تدخل وحدة ايغوز مرتجفة الأقدام على خلفية ذكريات ما مضى.

 

كواليس

قال مصدر دبلوماسي غربي إن التردّد الأميركي حول الردّ الإسرائيليّ على إيران لا يعود إلى عدم الرغبة بل إلى دراسة متأنّية للعواقب وحجم الرد الإيراني وطبيعته في حال الردّ الإسرائيلي وحدود القدرة على التصدّي له في ضوء ما كشفته نوعيّة الصواريخ التي استخدمت في ضربة أول أمس، والمصاعب التي واجهتها شبكات الدفاع الجوي الأميركية والإسرائيلية في التعامل معها وتبدو واشنطن مهتمة بمعرفة ما سوف يترتّب على قواعدها في المنطقة إذا أظهرت شراكة مباشرة في الردّ الإسرائيليّ.

 

 

 

اللواء: أسرار

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حركّت موجات النزوح من مناطق الاعتداءات والاشتباكات الحركة التجارية في العاصمة، لكن السياحة شهدت انتكاسة لا لبس فيها.


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يخرج نواب من لقاء مرجع بتفهم مستجد لموقفه الراهن من ضرورة توفير الأرضية لجلسة توافقية على انتخاب الرئيس.


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لم يتمكن مسؤول رسمي في دولة معادية من الاتصال بزعيم «شرقي» للطلب إليه الضغط لمنع تعرض بلاده لهجوم..

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