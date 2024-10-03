اللواء: مواجهة الغزو: ملحمة بطولية

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

ذكر مصدر ميداني في المقاومة «أن الملحمة البطولية التي خاضها ويخوضها مجاهدوها ضد قوات النخبة الإسرائيلية على أكثر من محور عند الحافة الأمامية في جنوب لبنان، أسفرت عن مقتل وجرح أكثر من 80 ضابطاً وجندياً وتدمير ما يقارب الـ 5 دبابات».واستمرت المواجهات المباشرة حتى الليل، تخللها قصف عنيف من المقاومة لعدد من المواقع الخلفية ومرابض مدفعية العدو وتجمعات جنوده في مستعمراته.



وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن عملية إنقاذ الجنود كانت معقدة للغاية وتمت في ظروف صعبة ووسط إطلاق النار.

وقد دفع حجم الخسائر في مواجهات الامس قيادة اركان جيش العدو الى «اعادة تقييم عملياته البرية بلبنان بعد مقتل 8 جنود وإصابة العشرات صباحاً».