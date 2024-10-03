"إسرائيل" تواصل ضرب «الضاحية الجنوبية»... وتقصف بناية وسط بيروت

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الشرق الأوسط السعودية: دعا الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم (الخميس)، سكّان خمسة مبان تقع في الضاحية الجنوبية لبيروت وأولئك المقيمين قربها إخلاء مساكنهم «فوراً» حفاظاً على «سلامتهم».

وفي رسالة نشرها على منصة «إكس» وأرفقها برسوم بيانية تحدّد موقع المباني المعنيّة، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي:

«إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدا المتواجدين في المباني الخمسة المحدّدة في الخرائط المرفقة في الأحياء التالية: حارة حريك، برج البراجنة وحدث غرب: أنتم متواجدون بالقرب من منشآت خطيرة تابعة لحزب الله (...) من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم نطالبكم بإخلاء هذه المباني فوراً والابتعاد عنها لمسافة لا تقلّ عن 500 متر».



واستهدفت ثلاث غارات إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء الأربعاء، في ثالث استهداف للمنطقة التي تعدّ معقل «حزب الله» في أقلّ من 24 ساعة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مقرب من «حزب الله»، تأكيده وقوع «ثلاث غارات إسرائيلية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية» وأحدثت دوياً ضخماً تردد صداه في بيروت ومحيطها.



وفي بيان منفصل، قال الجيش الإسرائيلي، إنه نفذ ضربة محددة الهدف في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، صباح اليوم، مقتل ستة أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت مقراً لهيئة إسعاف تابعة لـ«حزب الله» في قلب بيروت وأعقبت سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية،



وقال مصدر مقرب من الحزب بحسب وكالة الصحافة الفرنسية: «استهدفت غارة إسرائيلية مقراً للهيئة الصحية الاسلامية التابعة لحزب الله في محلة الباشورة في بيروت»، في ضربة هي الأقرب إلى وسط بيروت منذ بدء التصعيد.

واكد مسؤول من «الهيئة الصحية الإسلامية»، أنّ الغارة «استهدفت مركز الدفاع المدني التابع للهيئة وأوقعت الطاقم بين قتيل وجريح»، من دون تحديد ويقع المقر المستهدف في حي سكني مكتظ على مشارف وسط بيروت التجاري حيث مقر رئاسة الحكومة.

وأعقبت هذه الغارة سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، ولم ترد على الفور معلومات عن سقوط ضحايا في تلك الغارات.