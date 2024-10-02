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مصدر ميداني في المقاومة: ما رآه اليوم العدو ما هو إلا عينة صغيرة مما ينتظره في كل شبرٍ من أرض جنوب لبنان إذا تجرّأ على التقدم

2
OCTOBER
2024
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مصدر ميداني في المقاومة الإسلامية لقناة الميادين حول كمين العديسة / خلّة المحافر عند الحدود اللبنانية الفلسطينية:

- في ساعات الفجر الأولى من يوم الثلاثاء 01-10-2024، رصد مجاهدو المقاومة الإسلامية تحركات استطلاعية لجيش العدو الإسرائيلي في منطقة غير مكشوفة قبالة بلدة العديسة، في إطار استطلاع مسار تقدم محتمل لجنود العدو.
- لم يتصد المجاهدون للقوة المستطلعة وتركوها تنجز مهمتها وتعود، وبناءً على تحركات هذه القوة وسلوكها، تمكن المجاهدون من نصب كمين متقدم في منطقة المحافر - العديسة بانتظار دخول قوات النخبة للتمركز في أحد بيوت المنطقة.
- عند فجر الأربعاء 02-10-2024، بدأت قوة من نخبة جيش العدو الإسرائيلي يزيد عددها على 30 ضابطا وجنديا بتسلل صامت إلى منطقة الكمين.
- عند وصول القوة الإسرائيلية إلى نقطة المكمن (الغير بعيدة عن الحدود) وبنداء لبيك يا نصرالله، أمطرها المجاهدون بوابلٍ من رصاص أسلحتهم الخفيفة والرشاشة والقذائف الصاروخية.
- وصل الاشتباك مع القوة إلى مسافة صفر مما أوقع العديد من القتلى والجرحى في صفوف القوة المتسللة حتى ضج الجنود بعدد قتلاهم وجرحاهم وبدأوا بالصراخ والعويل.
- بالتزامن قامت مجموعات الإسناد القريبة في المقاومة باستهداف خطوط إمداد العدو في مسكاف عام وكفر جلعادي والمطلة بقذائف الهاون والصواريخ مما أعاق وصول مساندة للقوة المستهدفة.
- تدخل على الفور سلاح الجو الإسرائيلي عبر المروحيات لتمشيط المنطقة بهدف سحب القتلى والجرحى وبدأ العدو بإطلاق قنابل دخانية.

تعاهد المقاومة الإسلامية شهيدها الأقدس والأسمى سماحة الأمين العام السيد حسن نصرالله (قدس سره الشريف)، وشعبها الوفي والأبي والمعطاء، وكل الشهداء الأبرار، أنها مستمرة في الدفاع عن أرض لبنان العزيز وفقًا للخطط الميدانية التي أشرف على إعدادها قادتها الشهداء وعلى رأسهم العزيز سماحة سيد شهداء طريق القدس، وهي تعد العدو بأن ما رآه اليوم ما هو إلا عينة صغيرة مما ينتظره في كل شبرٍ من أرض جنوب لبنان إذا تجرّأ على التقدم، وبيننا وبين هذه العدو الأيام والليالي والميدان.

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