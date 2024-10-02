المكاري في لقاء طارىء مع ممثلي وسائل الإعلام: للارتقاء إلى مستوى اللحظة والتحقق من صحة الاخبار

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عقد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري اجتماعا طارئا مع ممثلي وسائل الإعلام، حضره رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ، نقيب الصحافة عوني الكعكي، ممثل نقيب المحررين جوزيف القصيفي واصف عواضة والمدير العام للوزارة الدكتور حسان فلحه.

واستهل المكاري كلامه بالقول: "لقد دعوت وسائل الإعلام الى هذا الاجتماع بعدما طرح موضوع الاعلام بكل جوانبه في جلسة مجلس الوزراء اليوم، وكان هناك شكاوى من عدد من الوزراء ووجهات نظر مختلفة من آخرين".

اضاف: "منذ اليوم الاول لاندلاع الحرب قبل عام تقريبا، كنا نقول ان الاعلام سلاح اساسي في هذه المعركة. ولكن الاعلام سلاح ذو حدين، ما يعني انه يفيد من ناحية ويضر من ناحية اخرى، يؤذي عندما نود ان نؤذي انفسنا به ويفيد عندما يكون لدينا قضية وبلد نريد الدفاع عنهما، ونحن نعلم كيف نوجه بصدق الاعلام اللبناني".

وتابع: "منذ 7 تشرين ولغاية الآن، مر لبنان بمحن كبيرة واليوم نحن امام مرحلة جديدة خطيرة جدا. أود ان أتقدم بالعزاء الى لبنان باستشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والشهداء الذين نخسرهم يوميا. هذا الموضوع يحمل الاعلام مسؤولية كبيرة، نحن نؤمن بالاعلام اللبناني وبالمؤسسات الاعلامية، ورغم كل ما يحكى في المجتمع الاعلامي او السياسي او مواقع التواصل الاعلامي ورغم كل الاعتراضات والانتقادات، نقول ان الوضع ما زال مقبولا، لكننا نخشى من الشطط الذي يمكن ان يحدث".

وقال: "نتابع يوميا ونرى امورا غير منطقية قد تجر البلد الى حيث لا نريد، والهدف من هذا اللقاء هو اللحظة السياسية واللحظة الوطنية والانسانية في لبنان وهي دقيقة جدا. نود ان يرتقي هذا الاعلام الى مستوى هذه اللحظة وان يكون شريكا اساسيا في مواكبة كل الاحداث".

اضاف: "منذ اندلاع الاحداث وطوفان الاقصى استقبل لبنان 1303 مراسلين أجانب، وهنا مسؤولية كبيرة على وزارة الاعلام، والامر يتم بحسب النصوص التي لدينا وبتنسيق تام وكامل مع الاجهزة الامنية".

وإذ استنكر ودان الاعتداء على قناة "الصراط"، قال المكاري: "للعدو الاسرائيلي اهداف عسكرية وأخرى ضد الاعلاميين كما رأينا في غزة وعشنا ونعيش يوميا، وقد سقط في لبنان أيضا شهداء صحافيين. وأذكر بأن وزارة الاعلام اتخذت تدابير واجراءات، ونحن على اتصال دائم مع جميع الاعلاميين والمؤسسات الاعلامية، ونحاول قدر المستطاع حماية هؤلاء الإعلاميين لكي يؤدوا واجبهم".

اضاف: "بالحديث عن كيفية تناقل الأخبار، نرى انه يتم تداولها بزخم لا مثيل له في ظل توالي الأحداث وكثرة التغطيات انما هناك مشكلة كبيرة الا وهي ال copy paste بحيث أن اي خبر مثير للدهشة ويجذب المتابعين واللايكات يتم نشره بكثافة. مثلا الخبر الزائف عن اختطاف السفير الإسرائيلي في قبرص والذي نسب الى وكالة رويترز، فقد انتشر بسرعة في وسائل الإعلام اللبنانية وتناقلته كل الوسائل وجميع الناشطين على مواقع التواصل حتى مؤسسات اعلامية لها تاريخها ومصداقيتها. هنا علينا جميعا التنبه لهذه الامور، إذ هناك الكثير من الاخبار الزائفة التي لا تخدم اللبنانيين ولا القضية بل تخدم الإسرائيلي. لذا يمنع نشر هكذا أخبار".

وتابع: "ان سبب تمتع أي موقع او تلفزيون بالمصادقية يعود الى حرصه على صياغة الخبر والتأكد من مصدره، إذ لا يمكننا القيام بعمل جدي يليق بنا كلبنانيين وكإعلام لبناني الا بالتأكد من صحة الخبر".

وقال المكاري: "وزارة الاعلام والحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية لم تكن يوما مرشدة للاعلام وهناك حرية كاملة، كما هو معروف فإننا ننتقد كحكومة وحتى كوزارة اعلام وتلفزيون لبنان. ما يعني ان هذا الموضوع محمي ويجب ألا تستغل هذه الحرية لإلحاق الضرر بوطننا. قد يكون في لبنان وجهات نظر مختلفة حول هذه الحرب، لكنها كلها مقبولة لاننا في بلد ديمقراطي وحر، ولا بد من ثابتة وحيدة ان المعركة في لبنان مصيرية وهناك عدو واحد هو إسرائيل".

أضاف: "يجب الاتكال على المصادر الموثوقة، ومنها الوكالة الوطنية للإعلام التي تعد بكل فخر وتواضع من أفضل المصادر الموجودة، فهي تغذي كل الوسائل الإعلامية والبعثات الديبلوماسية في لبنان".

وتابع: "لا أقول إن الوكالة الوطنية للإعلام هي المصدر الموثوق الوحيد والصحيح، إنما هي الأفضل، ولا أدعو طبعا إلى استقاء المعلومات منها فقط، إنما على العكس، فأنتم لديكم مراسلون في الجنوب وبيروت والبقاع وكل المناطق، والمصدر هو الذي يصنعه الصحافي والإعلامي ويعطيه".

واردف: "من السهل التحقق من صحة الخبر مع كل التكنولوجيا الحديثة التي نملكها والإنترنت، فعلينا ألا نسوق لمصادر غير موثوقة".

وأكد أن "وزارة الصحة العامة هي المصدر الوحيد لمعرفة أعداد الشهداء والجرحى، والمعلومات الأمنية يجب أن تستقى من الأجهزة الأمنية"، وقال: "أقصد هنا مديرية التوجيه في الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة".

وشدد على "ضرورة التنبه للأمور الأمنية الدقيقة".

وتناول خطة الحكومة، مشيرا إلى أن "الحكومة تتعرض للكثير من الانتقادات"، وقال: "على الاعلام اللبناني، الإضاءة على الأمور الإيجابية".

أضاف: "ما حصل ليس أمراً طبيعيا، فمليون لبناني نزح وأصبحوا جميعا من دون مأوى في لبنان، فلا دولة في العالم تستطيع استيعاب أمر مماثل".

وأوضح أن "الحكومة وهيئة الطوارئ الحكومية وخلية الأزمة استعادت السيطرة على أرض الواقع"، وقال: "لدينا الآن 880 مركز إيواء".

وأشار إلى أن "كل هذه الأمور تحتاج إلى تنظيم وجهد بشري وأموال"، وقال: "هناك اجتماع عقد أمس في السرايا الحكومية، وتم جمع مبلغ 200 مليون دولار. أما نحن فنحتاج إلى اكثر من 470 مليون دولار لمواكبة التطورات اليومية".

وتحدث المكاري عن "مشاهد تبثها محطات تلفزيونية لنازحين يقيمون على أرصفة الطرق وتقول إن هذا فشل للحكومة"، وقال: "صحيح هذا المشهد، إنما هناك أيضا ألف مشهد غير ذلك".

أضاف: "نحن لا نوجه لا نرشد ولا نجبر، إنما هناك ضمير وحكومة، فلا خيار غير الدولة، مهما فعلتم وأينما ذهبتم. لا يستطيع أحد غير الدولة والحكومة اللبنانية حل هذه الأزمة، لأنها حكومة موجودة رغم أنها حكومة تصريف أعمال. ولقد أثبتت الظروف والقدر والسياسة والتعنت أن هذه الحكومة موجودة".

وتابع: "نحن جميعا في مركب واحد في هذه الأزمة التي لا تنتهي".

وتمنى على "المؤسسات الإعلامية عدم كب زيت على النار"، وقال: "نتفهم الشرخ الكبير بين اللبنانيين، إنما الآن الوقت ليس مناسبا للدخول بتصفية حسابات مع بعضنا. يوم تحدثت الصحيفة البريطانية عن أن هناك صواريخ في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، فرح جزء كبير من الإعلاميين ورواد التواصل الاجتماعي بهذا الموضوع".

أضاف: "من حقنا تصفية حساباتنا مع بعضنا، إنما ليس على حساب أمن اللبنانيين والكرامة الوطنية ومؤسسات الدولة".

وتابع: "قد لا يؤدي هذا الكلام إلى شيء، إنما واجبنا متابعة هذا الموضوع. ونحن بالتنسيق مع إدارات هذه الوزارة والمجلس الوطني للإعلام، قد نذهب باتجاه إجراءات معينة".

وتحدث عن "انتشار الأخبار الزائفة على مجموعات واتسآب والمواقع الإلكترونية"، وقال: "حاليا، يصار إلى نشر أخبار زائفة بهدف خلق بلبلة في لبنان لإضعاف الوحدة اللبنانية والجبهة اللبنانية والإضرار بالجهود التي تبذل. وفي خضم ما يحصل، سنضطر إلى اتخاذ تدابير، وهذا الكلام ليس تهديدا، إنما علينا القيام بهذه الخطوات، لا سيما في ظل هذا الظرف الدقيق".

وتمنى "الإضاءة على العمل والجهد اللذين يبذلان حاليا في البلد"، وقال: "حرام أن يذهب سدى".

وأكد أن "أبواب وزارة الإعلام لم تقفل في وجه أحد"، لافتا إلى أن "الوزارة حمت كل الصحافيين، وبينهم من كانوا ينتقدون السلطة والحكومة والوزارة"، وقال: "لنعتبر أننا جميعا في مركب واحد ندخل إلى مكان ليس جميلا. لا أحد من اللبنانيين يريد هذه الحرب وهذا المكان، إنما نحن موجودون فيه، وعلينا التصرف على هذا الأساس بمسؤولية ووطنية وشفافية".