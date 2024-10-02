المكتب الاعلامي للقرم: بعض الموزعين يفرضون زيادة على اشتراك الانترنت وندعو المواطنين لتقديم شكوى لوزارة الاقتصاد

A + A -

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال المهندس جوني القرم بيان جاء فيه: "يعمد بعض موزعي الانترنت في الاحياء الى استغلال الواقع الذي تمرّ به البلاد، غير آبهين بظروف الناس الصعبة ولا واقعهم الاقتصادي المتردي، وجلّ ما يفكّرون به هو رفع قيمة أرباحهم من خلال فرض زيادة على الاشتراك الشهري للانترنت.

وعليه، يهيب وزير الاتصالات بمستغلي الازمة وتصرفهم غير الانساني وغير الاخلاقي وغير الوطني، ويدعو المواطنين اللبنانيين الى تقديم شكوى بهذا الخصوص الى وزارة الاقتصاد، ويؤكد ان وزارة الاتصالات ستبقى متأهبة لمواكبة التطورات خدمة للمواطنين".