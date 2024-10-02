اليكم هويات ورتب قتلى جيش العدو الاسرائيلي اليوم...!

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سُمح بنشر أسماء سبعة من قتلى الجيش الإسرائيلي الذين تم إخطار عائلاتهم:



- النقيب هرئيل إتنغر 23 سنة من مالي، قائد فريق في وحدة آجوز الكوماندوز، سقط في معركة جنوب لبنان.

- النقيب إيتاي أريئيل جيات 23 سنة من شوهام، ضابط في سلاح الهندسة القتالية في وحدة يالام، سقط في معركة في جنوب لبنان.

- الرائد نوعم برزيلاي 22 سنة من كوخاف يائير مقاتل في وحدة أغوز تشكيل كوماندوز سقط في معركة في جنوب لبنان.

- الرائد أور منتسور 21 سنة من بيت ارييه، مقاتل في وحدة ايجوز كوماندوز، سقط في معركة في جنوب لبنان.

- الرائد نزار إيتكين 21 عاماً من كريات آتا، مقاتل في وحدة آجوز كوماندوز، سقط في معركة جنوب لبنان.

- الرقيب المكين طريف 21 سنة من القدس مقاتل في لواء غولاني سقط في معركة جنوب لبنان.

- الرقيب عيدو بروير 21 سنة من ميناس زيونا، مقاتل في لواء غولاني ، سقط في معركة