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حركة أمل تنعى شهيدين: محمد تركية وكريم درويش

2
OCTOBER
2024
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بمزيدٍ من الفخر والإعتزاز تزفّ أفواج المقاو_مة اللبنانية “أمل” إلى قائدها سماحة الإمام السيد موسى الصدر وجماهيرها المؤمنة

الش…هيد محمد خليل تركية

ابو زهراء
مواليد 8/1/1989 – زوطر الغربية

است…شهد أثناء قيامه بواجبه الوطني والجها_دي دفاعا عن لبنان والجنوب


إن أفواج المقا_ومة اللبنانية أمل تعاهد الشه..يد وجماهيرها بأن تبقى على العهد والقسم للقائد المؤسس وللشهد__اء بأن نكون فدائيي حدود أرضنا المقدسة مهما غلت التضحيات.

وأمل بنصره تعالى وعودة الإمام القائد ورفيقيه

 

وبمزيدٍ من الفخر والإعتزاز تزفّ أفواج المقا__ومة اللبنانية “أمل” إلى قائدها سماحة الإمام السيد موسى الصدر وجماهيرها المؤمنة

الش…هيد كريم زين درويش
عابد
مواليد 28/9/1978 – زوطر الغربية

است…شهد أثناء قيامه بواجبه الوطني والجها__دي دفاعا عن لبنان والجنوب

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