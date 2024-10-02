حركة أمل تنعى شهيدين: محمد تركية وكريم درويش

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بمزيدٍ من الفخر والإعتزاز تزفّ أفواج المقاو_مة اللبنانية “أمل” إلى قائدها سماحة الإمام السيد موسى الصدر وجماهيرها المؤمنة
الش…هيد محمد خليل تركية
ابو زهراء
مواليد 8/1/1989 – زوطر الغربية
است…شهد أثناء قيامه بواجبه الوطني والجها_دي دفاعا عن لبنان والجنوب
إن أفواج المقا_ومة اللبنانية أمل تعاهد الشه..يد وجماهيرها بأن تبقى على العهد والقسم للقائد المؤسس وللشهد__اء بأن نكون فدائيي حدود أرضنا المقدسة مهما غلت التضحيات.
وأمل بنصره تعالى وعودة الإمام القائد ورفيقيه
وبمزيدٍ من الفخر والإعتزاز تزفّ أفواج المقا__ومة اللبنانية “أمل” إلى قائدها سماحة الإمام السيد موسى الصدر وجماهيرها المؤمنة
الش…هيد كريم زين درويش
عابد
مواليد 28/9/1978 – زوطر الغربية
است…شهد أثناء قيامه بواجبه الوطني والجها__دي دفاعا عن لبنان والجنوب